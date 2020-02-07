Konya yolunda kar yağışı
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Konya yolunda kar yağışı

Konya yolunda kar yağışı (2)OTOBÜS UÇURUMA METRELMER KALA DURABİLDİAntalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı etkiledi.

07.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:43
Konya yolunda kar yağışı

yolunda kar yağışı (2)

OTOBÜS UÇURUMA METRELMER KALA DURABİLDİ

Antalya'nın ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Konya yolunun Püser mevkiinde yoğun kar yağışından etkilenen Metro Turizm'e ait 34 BK 6806 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İçinde 50'ye yakın yolcu bulunan otobüs, uçuruma 2 metre kala durabildi. Trafik levhasına çarpan otobüsün şoför mahallinin camı kırıldı. Büyük korku yaşayan yolcular, otobüsü boşalttı.

Kaynak: DHA
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