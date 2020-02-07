Konya yolunda kar yağışı

07.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:54

Konya yolunda yoğun kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana geldi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Antalya- Konya yolunun Alacabel mevkisinde, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Karayolları ekipleri, yollardaki çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının Seydişehir'e kadar etkili olduğu belirtilip, trafiğe çıkacaklardan dikkatli olması istendi.

Kaynak: DHA