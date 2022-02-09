Konya yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Konya yolu ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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Konya yolu ulaşıma kapandı

AKSARAY'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Konya'ya bağlayan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

AKSARAY'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Konya'ya bağlayan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Aksaray- Konya kara yolu ulaşıma kapandı. Önlem alan polis, araçların geçişine izin vermedi. Ekipler, sürücüleri Sultanhanı ve Eskil ilçelerindeki tesislere yönlendirdi.


Konya yolu ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Aksaray, Konya, kar, Güncel, Haberler

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