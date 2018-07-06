Konya - Yolcu Otobüsü Devrildi: 15 Yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralıKONYA'nın Ilgın İlçesi'nde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
KONYA'nın Ilgın İlçesi'nde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Karayolu Ilgın ilçesi Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Murat Taştekin'in kullandığı 44 AG 919 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 15 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.