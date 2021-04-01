KONYA Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı
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KONYA Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktıERKEK ARKADAŞINDAN 'İNTİHAR ETTİ' İDDİASIKonya'nın Ereğli ilçesinde, ailesinin dün kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İ.

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Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı

ERKEK ARKADAŞINDAN 'İNTİHAR ETTİ' İDDİASI

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ailesinin dün kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İ.'nin yol kenarındaki boş arazide silahla vurulmuş cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Şüpheyle gözaltına alınanların, olay sırasında genç kızın yanında bulunan ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B. ile olayın ardından yardım istediği arkadaşı Serkan Ş. ve babası Abdullah Ş. olduğu öğrenildi.

Batuhan B.'nin, ilk ifadesinde, Bahriye Buket İ.'nin intihar ettiğini öne sürerek, Ben ve Buket, araçla birlikte mezarlığın karşısındaki boş araziye gittik. Buket orada intihar edeceğini söyleyip, çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayıp, ateş etti. Buket, kanlar içinde yere yığıldıktan sonra tabancayı alıp, ben de intihar etmek istedim sonra panikleyip, arkadaşım Serkan Ş.'yi aradım. Serkan, babası Abdullah Ş. ile birlikte geldi. Tabancayı onlara vermiştim. Saklamışlar dediği öğrenildi.

SİLAHI METRUK EVE SAKLAMIŞLAR

Olay yerine geldikten kısa süre sonra polis merkezine gidip, teslim olduğunu anlatan Batuhan B., Olay yerinden sonra ben kedi aracımla arkadaşımla babası da araçlarıyla polis merkezine gidiyorduk. O sırada benim aracın yakıtı bitti. Aracın yol ortasında durmaması için ara sokağa itekleyerek götürdük sonra onlarla birlikte polis merkezine gidip, durumu anlattım dedi.

Serkan Ş. ve babası Abdullah Ş.'nin de ifadelerinde, Batuhan B.'nin panik içinde evlerine gelip, durumu anlattığını, birlikte olay yerine gittiklerini ardından da Batuhan B.'nin durumu bildirmesi için polis merkezine gittiklerini söylediği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin, şüphelilerin mahallede kullanılmayan, ahşap eve sakladıkları tabancaya el koyup, kriminal laboratuvara gönderdiği belirtildi.

ARACI İTTİKLERİ AN KAMERADA

Öte yandan Batuhan B. ve arkadaşının yakıtı bittiği belirtilen aracı ara sokağa itme anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

KONYA Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı
KONYA Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı
KONYA Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı
KONYA Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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