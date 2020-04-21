KONYA Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KONYA Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliği - Haberler
Koronavirüs, Karatay, Güncel

KONYA Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliği

Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliğiKONYA'da yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etti bir firmaya ait yaklaşık 25 milyon lalenin üretildiği tarlada bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim.

21.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:23
KONYA Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliği

Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliği

KONYA'da yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etti bir firmaya ait yaklaşık 25 milyon lalenin üretildiği tarlada bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim. Ziyaretçinin kabul edilmediği tarlaya ise lalelerden 'Türkiyem evde kal geri kalma' diye yazıldı. Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde bir firma, 170 dekarlık alanda yılda 40 çeşit yaklaşık 25 milyon lale üretiyor. Hem içine hem de Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine satılan laleler, geçmiş dönemlerde ziyaretçi akınına uğruyordu. Yerli ve yabancı turistler tarlayı ziyaret edip, fotoğraf çekiniyordu; ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tarla ziyaretçilere kapatıldı. Yılda yaklaşık 50 bin kişinin lale tarlasını ziyaret ettiğini belirten Asya Lale Üretim Çiftliği Sorumlusu ve Ziraat Mühendisi Ramazan Kılıç, şunları söyledi:

"Biz burada 170 dekarlık alanda 25 milyon lale üretiyoruz. 25 yıldır da bu işi yapıyoruz. Bizim tarlamıza Mevlana Müzesini günde ziyaret eden sayı kadar ziyaretçi ağırlıyorduk. Yılda yaklaşık 40 ila 50 bin ziyaretçi geliyordu. Adım atacak yer olmuyordu. Rusya'dan, İran'dan, Irak'tan turistler gelip burada fotoğraf çekiniyorlardı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ziyarete kapattı. Hatta tarlamıza lalelerden 'Türkiyem evde kal geri kalma' diye yazdık. Koronavirüs geçtikten sonra tekrar tarlamızı ziyarete açacağız."

KONYA Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliği

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haberler
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Haberler
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: KONYA Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 23:48:58. #1.14#
title