Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı; yolcular terminalde bekliyor (2)

KARA YOLLARI KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI Konya'yı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yolları, anlık hava şartları ve ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrollü olarak açıldı.

KARAMAN (DHA) - KARA YOLLARI KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

Konya'yı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yolları, anlık hava şartları ve ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrollü olarak açıldı. Yollarda mahsur kalan araçlar, polis eşliğinde belirli noktalara kadar götürülüyor.

Kenti Ankara bağlayan kara yolunun Kulu- Ankara bölümünde de yolun tamamını açmak için çalışmalar sürüyor. Rize'den Alanya'ya giden Hüseyin Gümüşlü "Rize'den otomobil aldık ve dün yola çıktık. Samsun Kavak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bütün araçlar yolda kaldı. Ankara'dan Konya'ya gidiyoruz, burada da kaldık. 30 yıldır böyle kış görülmedi. Samsun'dan Ankara'ya hiç durmadan 12 saatte zor geldik. Alacabel mevkisini aşabilirsek, Alanya'ya gideceğiz" diye konuştu.

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