Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı - Haberler

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Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'yı çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açıldı

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan kara yolları ulaşıma açıldı.

AKSARAY (AA) - Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan kara yolları ulaşıma açıldı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapanan Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Karaman, Antalya ve Isparta kara yolu, öğle saatlerinde kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Bekletilen araçlar, polis ve Karayolları ekiplerinin kontrolünde yola çıkmaya başladı.

Kara yolları ekiplerinin aralıksız çalışması neticesinde Konya-Adana kara yolu da araç trafiğine açıldı. Böylece kenti çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma açılmış oldu.

Polis ekipleri, sürücüleri hız ve ani manevra yapmamaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

AA / Savaş Güler - Güncel

Karahisar, Aksaray, Konya, kar, Güncel, Haberler

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