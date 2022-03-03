Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor - Haberler

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Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor

AA, Savaş Güler - Güncel
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Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor

Konya'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

KONYA (AA) - Konya'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi yüzünden bazı kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Konya-Afyonkarahisar kara yolunda yoğun sis ve trafik kazaları nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya-Aksaray kara yolunun iki yönü de tipi dolayısıyla araçların geçişine kapatıldı.

Konya-Karapınar kara yolunda da kar yağışı ve tipi yüzünden çekici türü araçlar ile yolcu otobüslerinin geçişine izin verilmiyor.

Kentin çıkışındaki kontrol noktalarında görevli polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor

Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor

AA / Savaş Güler - Güncel

Trafik Kazaları, Konya, kar, Güncel, Haberler

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