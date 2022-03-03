Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor

KONYA (AA) - Konya'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi yüzünden bazı kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Konya-Afyonkarahisar kara yolunda yoğun sis ve trafik kazaları nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya-Aksaray kara yolunun iki yönü de tipi dolayısıyla araçların geçişine kapatıldı.

Konya-Karapınar kara yolunda da kar yağışı ve tipi yüzünden çekici türü araçlar ile yolcu otobüslerinin geçişine izin verilmiyor.

Kentin çıkışındaki kontrol noktalarında görevli polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.