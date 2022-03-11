Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı - Haberler

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Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı

AA - Atilla Hancı - Güncel
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Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.

ISPARTA (AA) - Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla, Konya'yı Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Adana, Karaman, Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yolları tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kara hazırlıksız yakalanan ve kış lastiği bulundurmayan bazı araç sürücüler ise zaman zaman hasarlı kazalara neden oldu.

Polis ekipleri, kentin çıkış noktalarında sürücüleri dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyor.

Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı

Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı

Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı

AA / Atilla Hancı - Güncel

Isparta, Tragger, Konya, kar, Güncel, Haberler

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