Konya YHT Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya YHT Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi

Konya YHT Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Güncel

KONYA'da, Covid-19 ile mücadelede, işleri dolayısıyla aşı olmaya gidemeyenler için Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi açıldı.

KONYA'da, Covid-19 ile mücadelede, işleri dolayısıyla aşı olmaya gidemeyenler için Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi açıldı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından oluşturulan merkezde, tren garı çalışanları ve yolcuların randevusuz aşılanmasına bugün başlandı. Ankara, Eskişehir ve İstanbul'dan YHT ile Konya'ya gelen yolcuları otobüsle Karaman'a taşıyan Bayram Özünal (38), garda aşı oldu. Çalıştığı için hastaneye gidemediğini belirten Özünal, "Konya ile Karaman arası yolcu taşıyoruz. Bugün birinci doz aşımı oldum. Yolcularımızın için güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Herkesin de aşı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Konya YHT Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi
Konya YHT Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi
Konya YHT Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi
Konya YHT Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun."
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Ajda Pekkan Taner Ölmez Şeyma Subaşı
Spor Diego Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya YHT Garı'nda randevusuz aşı uygulama merkezi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 13:55:01. #1.15#

title