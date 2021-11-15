Konya Yeni Sanayi Sitesi inşası devam ediyor

KONYA (AA) - Eski Sanayi ve Karatay Sanayisinin taşınacağı Yeni Sanayi Sitesinin inşası tüm hızıyla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından arsa tahsisi yapılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesinin inşasının yapımına hızla devam edildiği bildirildi.

Dört etapta 2 bin 690 sanayi, 134 ticari dükkanın yapılacağı sanayi sitesine 2023 yılına kadar Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'si esnaflarının taşınması öngörülüyor.

Görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya'nın bütün projelerinde olduğu gibi bu projede de şehrimize büyük destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımıza Sayın Ömer Bulut'a, oda başkanlarımıza ve esnaflarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yapımına geçen yıl başlanan ve yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen projenin 2023 yılını kadar tamamlanması planlanıyor.