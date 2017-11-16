Konya Yeni Aldığı ve Tarlasına Bıraktığı Balya Makinesini Kullanamadan Hırsızlar Çaldı

Yeni aldığı ve tarlasına bıraktığı balya makinesini kullanamadan hırsızlar çaldı



KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde çiftçi Mehmet Aksoy'un kredi çekip 70 bin liraya aldığı ve tarlasına bıraktıgı balya makinesi ile 60 bin lira değerindeki sulama boruları hırsızlar tarafından çalındı. Aksoy, kullanma fırsatı bulamadığı makinesinin çalınmasına tepki gösterererek, çalanların biran önce yakalanmasını istedi.



Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan Mehmet Aksoy, sabah tarlasına geldiğinde kredi çekip 70 bin liraya aldığı balya makinesi ile 60 bin lira değerinde sulama borularının yerinde olmadığını fark etti. Makine ve borularının çalındığını anlayan Aksoy, durumu polise bildirdi. Henüz borcunu ödemediği balya makinesinin çalınmasına tepki gösteren Mehmet Aksoy, "300 bin lira kredi borcum var. Yeni aldığım makineyle tarladaki işlerimi yapacaktım. Şimdi borçlarımı nasıl ödeyeceğim. Polisin hırsızları biran önce bulmasını istiyorum" dedi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.