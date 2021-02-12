Konya, yatırım ve ihracattaki yükselişini sürdürüyor

Yatırım, ihracat ve kurulan şirket sayısında önemli artışın görüldüğü Konya, ekonomideki performansıyla ülkenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, AA muhabirine, Konya'nın ocakta 203 milyon 695 bin 466 dolar ihracat gerçekleştirdiğini anımsattı.

Kentin geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 19'un üzerinde artırdığına dikkati çeken Öztürk, Konya'nın ülkede en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasına girdiğini belirtti.

Öztürk, Konya'nın 2019'a göre ihracatını yüzde 8,28 oranında artırdığına işaret ederek, "2020'de toplam 2 milyar 185 milyon 137 bin 36 dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. İhracatçı firma sayımız da 251 artarak 2 bin 668'e yükselmiştir. 2021'in ilk ayında yakaladığımız yüksek ihracat rakamı daha yüksek oranda yıllık ihracat rakamlarına ulaşacağımızı göstermektedir." diye konuştu.

Kurulan kooperatif sayısı yüzde 82 arttı

Kentte üretim ve ihracattaki performansın kurulan şirket sayısında da görüldüğüne değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Konya'da 2020'de kurulan şirket sayısı 2019 yılına göre yüzde 32,6 artarak 2 bin 147 oldu. Şehrimizde 2020'de kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 82 artarken, gerçek kişi ticaret işletmesi sayısı da yüzde 42 arttı. Geçen yıl tasfiye edilen şirket ve kooperatif sayısı ise yüzde 9,1 azalarak 209 oldu."

Konya, yatırımda Türkiye'de 4'üncü

Öztürk, 2020'de Konya'da 560 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Konya, yatırımda Türkiye'de 4'üncü sırada yer buldu. Türkiye'de 2020'de alınan teşvik belgesi sayısındaki payı ise yüzde 5,3 olarak ölçüldü. Gıda ve tarım şehri Konyamız 7,3 milyar lira sabit yatırım tutarıyla ülkede 11'inci sırada. Burada da imalat sektörü başı çekiyor. Şehrimizde yabancı sermayeli firmalara teşvik belgesi de dikkati çekiyor. 2020'de hem kurulan şirket sayımızdaki artış hem de ihracatçı firma sayımızdaki artış Konya'nın özel sektörünün inancını, azmini ve başarısını göstermiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan