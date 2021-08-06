Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan Araç Satış İlanı

Madde 1- Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı envanterine kayıtlı olup, ekonomik ömrümü tamamlayan, 2007 model, BMW 7. 30 LD markalı araç tahmin edilen bedel üzerinden açık artırma yolu ile satılacaktır.

Madde 1- Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı envanterine kayıtlı olup, ekonomik ömrümü tamamlayan, 2007 model, BMW 7. 30 LD markalı araç tahmin edilen bedel üzerinden açık artırma yolu ile satılacaktır.

Madde 2- İhale, 24. 08. 2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 10. 00'da Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Toplantı Salonunda (Valilik Ek Hizmet Binası, Horozluhan Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi, No: 72 Selçuklu/ KONYA), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile yapılacaktır.

Madde 3- Satışa çıkartılan aracın tahmin edilen bedeli 181. 260, 86 TL, geçici teminat miktarı (% 3) ise 5. 437, 83 TL'dir.

Madde 4- İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde görebilir ve ücretsiz olarak temin edebilirler.

Madde 5- İhaleye katılacak istekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

Madde 6- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;

Gerçek Kişilerden; Tebligat için adres beyanı, ikametgah (yerleşim yeri) belgesi, nüfus cüzdanı/ kimlik kartı fotokopisi, noter tasdikli imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya dekont, vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, şartname ve istenilen diğer belgeler. Tüzel Kişilerden; Tebligat için adres beyanı, vergi kimlik numarasını gösterir belge, tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile ticaret sicil gazetesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, geçici teminat mektubu veya dekont, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, şartname ve istenilen diğer belgeler. Madde 7- Teminat mektubu dışındaki teminatların, Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Türkiye Halk Bankası Konya Şubesi nezdinde bulunan TR10 0001 2009 5100 0005 0000 55 Iban numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir.

Madde 8- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler, ihale saatine kadar Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak müracaatlarda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanan teklifin, ihale saatinden önce İdareye ulaşmış olması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdarece herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Madde 9- Satışa konu araç, mesai saatleri içerisinde Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Otoparkında görülebilir. Araç çekme belgeli olarak satılacaktır. Satış bedeli üzerinden % 1 oranında katma değer vergisi alınacaktır. Satışa konu araca ait her türlü ulaşım, nakliye, sigorta, vergi, resim, harç, noter, devir ve tescil işlemleri, muayene ve vize işlemleri, zorunlu mali sigorta vb. giderler müşteriye aittir.

Madde 10- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.

Kaynak: Habermetre