: Konya yaşlı çift, evde ölü bulundu

13.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:35

Yaşlı çift, evde ölü bulundu

KONYA'da İsmail Kırkız (77) ve eşi Miyase Kırkız (78), evin banyosunda ölü olarak bulundu. Üzerinde kıyafetleri bulunan çiftin banyodaki sobayı yaktıktan sonra sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Muradiye Mahallesi Papağan Sokakta İsmail Kırkız'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İsmail Kırkız'ın yakınları kendisine ulaşamayınca eve geldi. Kapıyı açan olmayınca da arka kapıdan içeri girdiklerinde İsmail Kırkız ve eşi Miyase Kırkız'ı haraketsiz halde buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırkız çiftinin öldüğünü belirledi. Polis yaptığı incelemede üzerinde kıyafetleri bulunan çiftin banyodaki sobayı yaktıktan sonra sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri üzerinde duruuyor. Çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından sonuçlanacağı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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