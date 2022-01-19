Konya yarın okullar tatil mi? Konya'da yarın (20 Ocak) okullar var mı?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?