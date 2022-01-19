Konya yarın okullar tatil mi? Konya'da yarın (20 Ocak) okullar var mı?
Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Konya'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?
KONYA (Haberler.com) - Konya'da perşembe günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konya'da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Konya Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?
KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz Konya Valiliği'nden kar tatiline ilişkin bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde kar yağışının artış göstermesi halinde Vali Vahdettin Özkan'ın açıklama yapması bekleniyor.