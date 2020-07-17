KONYA Yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı
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KONYA Yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı

Yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktıKONYA'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan kanadından yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı.

KONYA Yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı
17.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:45

Yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan kanadından yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı.

Ortakaraören Mahallesi'nde kanadından yaralı olduğu için uçamayan leyleği gören vatandaş, Seydişehir Belediyesi'ni arayıp bilgi verdi. Bunun üzerine zabıta ekipleri belirtilen adrese gitti. Kanadından yaralandığı belirlenen leylek, belediyenin veteriner hekimi Bünyamin Yavuz tarafından tedavi edildi. Ardından da Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Leyleğin iyileştikten sonra da doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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