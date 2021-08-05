Konya yangınlar için birlik oldu, Muğla'ya 23 araç daha gönderildi
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Konya yangınlar için birlik oldu, Muğla'ya 23 araç daha gönderildi

Konya yangınlar için birlik oldu, Muğla'ya 23 araç daha gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Selçuklu ve Karatay belediyeleri Muğla'da devam eden yangınlarla mücadeleye destek olmak için 23 araç daha gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Selçuklu ve Karatay belediyeleri Muğla'da devam eden yangınlarla mücadeleye destek olmak için 23 araç daha gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Selçuklu ve Karatay belediyeleri Muğla'da devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Antalya'nın ardından Muğla'da çıkan orman yangınlarının söndürülmesine destek olmak amacıyla Konya olarak adeta seferberlik ilan ettiklerini söyleyerek, yangınların daha fazla alana zarar vermeden en kısa sürede söndürüleceğine inandığını belirtti. Konya olarak Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına ilk günden itibaren destek verdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Muğla'daki yangınlarla mücadele için de Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram, Selçuklu ve Karatay Belediyelerimiz bölgeye gönderilmek üzere 23 araç daha gönderdik. Bunlar; biri robotik 3 itfaiye aracı, iş makinaları ve su tankerlerinden oluşuyor. Konya belediyeleri olarak daha önce gönderdiklerimizle birlikte şu an itibariyle Muğla'da 34 aracımız, 58 personelimiz bulunuyor. Muğla, Manavgat ve İbradı'da şu an itibariyle 48 aracımız, 90 personelimiz yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor. Bugün yola çıkan araçlarımız ve ekiplerimiz de inşallah en kısa sürede çalışmalara katılarak yangınla mücadeleye güç katacak" diye konuştu. - KONYA

Konya yangınlar için birlik oldu, Muğla'ya 23 araç daha gönderildi
Konya yangınlar için birlik oldu, Muğla'ya 23 araç daha gönderildi
Konya yangınlar için birlik oldu, Muğla'ya 23 araç daha gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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