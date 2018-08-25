Konya Yangından Geriye 9 İş Yerinin Küle Dönmüş Hali Kaldı Hd

Konya'da Marangozlar Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangıdan geriye, ağaç ürünleri üreten 9 iş yerinin küle dönmüş hali kaldı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Marangozlar Sanayi Sitesi'nde Ömer Faruk Duran ve Osman Sertkaya ait palet atölyesinde ilk belirlemelere göre, forklifin patlaması sonucu yangın çıktı. Hızla yükselen alevler yanındaki Hasan Çınar'a ait kereste ve dekorasyon atölyesine sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yanın hemen yakındaki vernik ve tiner deposuna sıçramaması için çaba sarf etti. Alevler metrelerce yükselirken, dumanlarda gökyüzünü kapladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler diğer ağaç ürünleri üretin atölyelere sıçradı.

9 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ, 100 MİLYONUN ÜZERİNDE ZARAR

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ve çevre ilçe belediyeler, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve bazı fabrikalara ait yaklaşık 100 araç ve 200 personelle müdahale edildi. Orman Bakanlığı'na bağlı helikopterle de havadan destek sağlandı. AFAD ve Kızılay ekipleri de yangına müdahale eden ekiplere yardımcı olup, dumandan etkilenmemeleri için maske, su ve ayran dağıttı.

Alevler yaklaşık 7 saat çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Yangından geriye ise 9 iş yerinin küle dönmüş hali kaldı. Dumandan etkilenen 5 kişi, yapılan tedavi sonucu taburcu oldu. İtfaiye ekipleri halen zaman kendiliğinden tutuşmaya başlayan bölgelere soğutma çalışmasını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 milyonun üzerinde zarar olduğu belirtilirken, kesin hasar tespitin AFAD tarafından yapılacak inceleme sonucu belirlenecek. İtfaiye ekipleri yangını çıkış nedeni forklifin sebep olup olmadığını araştırmaya başladı. Yanan iş yerlerini görmek için olay yerine gelen iş yeri çalışanları ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Atölyede yaklaşık 30 bin civarında paletin olduğunu ve hepsini küle döndüğünü belirten Coşar, şunları söylediYangın burada başladığını güvenlikçiler söyledi. Çıkış sebebi forklifin patlaması olduğunu söylüyorlar. Biz geldiğimizde forklif alevler içindeydi söndüremedik. Zararımız çok büyük. Geldiğimizde her yer alev içindeydi. İş yerimiz bayram nedeniyle tatildeydi. Personelimizden kimse yoktu.