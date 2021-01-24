Konya'ya uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı
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Konya'ya uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı

24.01.2021 17:38 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:43
Konya'ya uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı

ANTALYA'dan Konya'ya uyuşturucu getirirken polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Hasan Gönül, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ANTALYA'dan Konya'ya uyuşturucu getirirken polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Hasan Gönül, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aracında yapılan aramada ise 57 gram eroin ile 2 gram kokain ele geçirildi.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis kurye Hasan Gönül'ün kullandığı 42 ADK 524 plakalı otomobili takibe aldı. Araç, Seydişehir yakınlarında düzenlenen operasyonla durduruldu. Gönül, gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 57 gram eroin, 2 gram kokain ele geçirildi. Gönül, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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