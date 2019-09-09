Konya'ya şehit ateşi düştü (3)

09.09.2019 15:11



ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CANEZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan ve Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün gece arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23) cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi. Konya Havalimanı'nda 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askeri erkan, annesi Gülizar, babası Erol Sarı, nişanlısı Sedagül Ayhan ile yakınları karşıladı. Tuğgeneral Fidan Yüksel, Şehit Sarı'nın nişanlısına Sedagül Ayhan'a baş sağlığı diledi. Sedagül Ayhan'da nişanlısı Yasin Sarı'nın bir hafta önce izne gelmeyi planladığı ve operasyonlar nedeniyle gelemediğini söyledi.

"ÇİZİLECEK DİYE YÜZÜĞÜMÜ TAKMAYA KIYAMADIM'

Gözyaşları içinde nişanlısının cenazesinin gelmesini bekleyen Sedagül Ayhan, nişan yüzüğünü çizilecek diye takmaya kıyamadığını söyledi. Ayhan, "Yüzümüzü takmaya kıyamadım çizilecek diye. Ben onun selasını mı dinleyecektim, Allah'ım. Valla Yasin değildir o. Yüzüne hasret kaldım, kapılarda gözüm kaldı." dedi. Ayhan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Türk Yıldızları uçağıyla Konya'ya getirilen şehit Sarı'nın cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit Yasin Sarı'dan geriye nişan töreninde oynarken çekilen görüntüleri kaldı.

Görüntü Dökümü

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-Tuğgeneral'ın nişanlısına başsağlığı dilemesi

-Nişanlısı ve şehidin ailesinden detay

-Şehidin cenazesinin uçaktan indirilmesi

-Nişanlısının ağlaması

-Ailesinden detay

-Nişanlısının tabuta sarılması

-Nişan törenindeki görüntüler

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Kaynak: DHA