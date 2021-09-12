Konya'ya şehit ateşi düştü (2) - Haberler
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Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel
Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT ERDEM'İN CENAZESİ KONYA'DATürk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in (23), cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.

ŞEHİT ERDEM'İN CENAZESİ KONYA'DA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in (23), cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin yakınları cenazeyi gözyaşlarıyla karşıladı.Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in cenazesi Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla memleketi Konya'ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanı'nda protokol üyeleri, askeri erkan, akrabaları ve yakınları karşıladı. Şehit Erdem'in cenazesi uçaktan indirilip askerlerin omzunda taşındığı sırada yakınları Erdem'in tabutunu tuttu. Cenaze aracına alınan Şehit Ömer Faruk Erdem'in cenazesi, Akşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Şehit Erdem'in cenazesinin, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle toprağa verilmesi bekleniyor.


Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

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Haber: Konya'ya şehit ateşi düştü (2) - Haberler
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