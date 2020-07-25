Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLI MESAJIJandarma Genel Komutanlığı, Hatay'da düzenlenen operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
25.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:13
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLI MESAJI
Jandarma Genel Komutanlığı, Hatay'da düzenlenen operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Hatay Dörtyol Cehennem Deresi bölgesinde, 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak 24 Temmuz'da şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz" denildi.
Kaynak: DHA