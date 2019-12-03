: Konya'ya şehit ateşi düştü

03.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:56

Hakkari'de, yol kontrol noktasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatının patlaması sonucu göğsünden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Recep Özmen'in Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, silahının bomba atarının patlaması sonucu göğsünden yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine gelen askeri yetkililer, acı haberi anne Ruziye ve baba Salih Özmen'e verdi. Şehidin anne-babasının kısmi işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenildi. Göreve 2 yıl önce başladığı belirtilen Özmen'in Beyza Özmen (25) ile 1,5 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Şehit Özmen için yarın memleketi Akşehir'de cenaze töreni yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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