Konya'ya şehit ateşi düştü
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Konya'ya şehit ateşi düştü

Sayın yazı işleri müdürleri,'Konya'ya şehit ateşi düştü' başlığıyla verdiğimiz haberde, şehit Uzman Çavuş Recep Özmen'e ait olduğunu belirttiğimiz üniformalı fotoğrafı, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle iptal ediyoruz.

03.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:44
Konya'ya şehit ateşi düştü

Sayın yazı işleri müdürleri,

''ya şehit ateşi düştü' başlığıyla verdiğimiz haberde, şehit Uzman Çavuş Recep Özmen'e ait olduğunu belirttiğimiz üniformalı fotoğrafı, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle iptal ediyoruz. Şehit Özmen'e ait, doğru olan ekteki fotoğrafın kullanılmasını rica ederiz. DHA


Kaynak: DHA
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