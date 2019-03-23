Konya'ya Kültür Gezisi

Karapınar Atatürk ilkokulu öğrencileri Konya'daki kültür ve tabiat varlıklarını tanıtıma gezisine katıldı.



Karapınar Belediyesinin katkıları ile 59 öğrenci öğrenci, Okul Müdürü Ruşen Mutlusoy gözetiminde ve 3 öğretmenle birlikte Seksen Binde Devri Alem, Mevlana Müzesi, Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi gezildi.

Okul Müdürü Ruşen Mutlusoy, "Alan gezilerimiz kapsamında öğrencilerimize Konya'daki bazı yerleri gezdirdik. Öğrencilerimiz hem çevrelerini tanımak hem de yaşadıkları yerlerden haberdar olması için bu gezilere önem veriyoruz.Gezimizin düzenlenmesinde bize destek olan Belediye Başkanımız Mehmet Yaka'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Geziye katılan çocuklar gezi için ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA