Konya'ya kar yağdı KONYA'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı, ekili ürünlere zarar verdi.

KONYA'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı, ekili ürünlere zarar verdi.

1850 rakımlı Hadim ilçesinin Oluçak ve Karabük mevkilerine bugün kar yağdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar, vatandaşları şaşkına çevirdi. Kar yağışı ekili ürünler ile meyve ağaçlarına zarar verdi.Bölgede kiraz üretiminin fazla olduğunu söyleyen Emin Solmaz, "Bu mevsimde yağan kar kirazların üşümesine neden olacak. O nedenle ürünlere zarar verecek" dedi.

Kaynak: DHA