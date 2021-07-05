Konya'ya eTwinning projesinde Avrupa birinciliği kazandıran öğretmenler ödüllendirildi
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Konya'ya eTwinning projesinde Avrupa birinciliği kazandıran öğretmenler ödüllendirildi

Konya'ya eTwinning projesinde Avrupa birinciliği kazandıran öğretmenler ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması ve bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "eTwinning Faaliyeti" kapsamında Konya'daki öğretmenlerin hazırladığı eğitim projeleri, Avrupa birinciliği getirdi.

Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması ve bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "eTwinning Faaliyeti" kapsamında Konya'daki öğretmenlerin hazırladığı eğitim projeleri, Avrupa birinciliği getirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine katılan Vali Vahdettin Özkan, eğitimin bütün insanları ilgilendirdiğini söyledi.

Özellikle son dönemlerde eğitim adına çok önemli kamu hizmetleri verildiğini, bu hizmetlerin sürekli geliştirilmesinin projeci bir yaklaşımla mümkün olabileceğini ifade eden Vali Özkan, "Bu projeci yaklaşımla özellikle uluslararası alanda tüm dünyanın kullandığı eğitim tekniklerinin kullanılması açısından da bu tür projelerin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de tarihi boyunca eğitim ve kültür şehri olan Konya'nın kendini bir kez daha ispatladığını belirtti.

Şehrin eTwinning projesinde bir destan yazdığını aktaran Büyük, "İnsan Mektebi" projesiyle çok önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Türkiye Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer ise Türkiye'nin eTwinning sistemine dahil olan 43 Avrupa ülkesi arasında birinci olduğunu söyledi.

Daha sonra protokol mensupları tarafından öğretmenlerin ve okulların aldığı ödüllerin takdimi yapıldı.

Konya'da 2020 yılında eTwinning faaliyeti kapsamında başvuru yapan öğretmenlerden 585'i, 406 proje ile 1073 Ulusal Kalite Etiketi ve 583 Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazandı ve okullarının Avrupa-Ulusal Kalite Etiketi Levhası almasını sağladı. Bu bağlamda 293 okul, Avrupa-Ulusal Kalite Etiketi Levhası ile ödüllendirildi. Ayrıca 2020 yılı içerisinde gerekli kriterleri taşıyan 169 okul da eTwinning okulu etiketine başvurdu. Bunlardan 164'ü eTwinning okulu unvanı almaya hak kazandı. Böylece Konya'daki "eTwinning Okul" sayısı da 292 oldu.

Konya'ya eTwinning projesinde Avrupa birinciliği kazandıran öğretmenler ödüllendirildi
Konya'ya eTwinning projesinde Avrupa birinciliği kazandıran öğretmenler ödüllendirildi
Konya'ya eTwinning projesinde Avrupa birinciliği kazandıran öğretmenler ödüllendirildi
Konya'ya eTwinning projesinde Avrupa birinciliği kazandıran öğretmenler ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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