Konya'ya cenaze töreni için gelen gurbetçi çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

22.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:58

Konya'nın Kulu ilçesinde, yeğenlerinin cenazesi için İsveç'ten gelen gurbetçi çiftin otomobilinin takla atması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İsmail Yağcı (57) idaresindeki 42 GG 274 plakalı otomobil, Ağılbaşı Mahallesi'nde, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Yeter Yağcı (45), ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yeter Yağcı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan İsmail Yeter ise Konya'ya sevk edildi.



İsveç'te yaşadıkları öğrenilen çiftin, kanser nedeniyle vefat eden yeğenlerinin cenaze törenine katılmak üzere Kulu'ya geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA