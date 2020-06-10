Konya'ya bisiklet parkuru kazandırılıyor Selçuklu Belediyesi, 5 yaş üstü tüm vatandaşların kullanabileceği, içinde 500 metre uzunluğundaki iki bisiklet parkurunun bulunduğu Sancak Bisiklet ve Kaykay Parkı'nın ilçeye kazandırılacağını bildirdi.

Selçuklu Belediyesi, 5 yaş üstü tüm vatandaşların kullanabileceği, içinde 500 metre uzunluğundaki iki bisiklet parkurunun bulunduğu Sancak Bisiklet ve Kaykay Parkı'nın ilçeye kazandırılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Belediyesinin, biri 100 diğeri 400 metre olan iki bisiklet parkurunu vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak sporun ve sporseverlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Belediye olarak ilçedeki gençlerin spor yaparak vakit geçirmelerini sağlayacak yeni bir parkı hizmete sunmaya hazırlandıklarını aktaran Pekyatırmacı, "Vatandaşlarımız parkımızda bulunan iki ayrı parkurda eğlenerek spor yapma fırsatı bulacak. Selçuklu olarak her zaman spor yapan gençlerimize, vatandaşlarımıza yeni alanlar kazandırarak, sporda öncü bir ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada çalışmalarla ilgili şunlar kaydedildi:

"Konya'da ilk olacak Sancak Bisiklet ve Kaykay Parkı'nda bisiklet severlerin yanı sıra kaykay, paten ve scooter kullanan vatandaşlar yararlanacak. Parkta bulunan parkurun yapısı gereği vatandaşlar pedal çevirmeden aşağı-yukarı ivme hareketleriyle hızlanabilecek. Parkur, 5 yaşından büyük tüm vatandaşların kullanımına sunulacak. Tamamı 7 bin 785 metrekare olan Sancak Bisiklet ve Kaykay Parkı'nda yeşil alan olarak 5 bin 485 metrekare yeşil alanın haricinde sporseverler için ise 366 metre koşu yolu yapılıyor. Parkta ayrıca 100 metre uzunluğunda küçük parkur ve diğeri ise 400 metre uzunluğunda iki parkur yer alacak. Parkurun hemen yanında vatandaşların bisiklet parkurunu izleyebileceği 3 seyir tepesi inşa edilecek."

Kaynak: AA