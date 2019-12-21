Konya'ya 10 bin fidan dikilecek
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Konya'ya 10 bin fidan dikilecek

Konya'da kurulacak "Hazreti Mevlana Sevgi Ormanı" için çalışmalara başlandı.

21.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:12
Konya'ya 10 bin fidan dikilecek

'da kurulacak "Hazreti Mevlana Sevgi Ormanı" için çalışmalara başlandı.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Konya Temsilcisi Muhammed , yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaya katkı için Konya halkına ve 'ye etkinliğe katılmaları için çağrıda bulundu.

Demirhan, fidan bağışlamak isteyenlerin www.dikiliagacimvar.com üzerinden 10 lira karşılığı fidan bağışı yapabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu bağış Konya'ya ve insanlığa güzel bir hediye. Etkinliğin ilk amacı Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) hadisinde geçen 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin' sözüdür. Ben bu sözden ilham aldım ve başta bütün Konyalılar olmak üzere tüm Türkiye'yi bu etkinliğe katılmaya davet ediyorum."

Projeyle 10 bin fidanın Konya Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği alanlara gönüllüler tarafından dikilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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