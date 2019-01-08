Konya ve Karaman'ın Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

KONYA ve Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın için 1 gün ara verildi.

Konya ve Karaman'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, kar yağışı nedeniyle Ahırlı, Beyşehir. Hadim, Hüyük, Seydişehir ve Yalıhüyük'te eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Karaman'da ise Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde okullar yarın 1 gün tatil edildi. - Konya

Kaynak: DHA