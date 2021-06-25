Konya ve Karaman'daki biyoçeşitlilik izleme çalışmaları tamamlandı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım" projesi kapsamında Konya ve Karaman'da başlattığı biyoçeşitlilik izleme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım" projesi kapsamında Konya ve Karaman'da başlattığı biyoçeşitlilik izleme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından fonlanıyor. Proje kapsamında Konya ve Karaman'da başlatılan biyoçeşitlilik izleme çalışmaları tamamlandı.

Program kapsamında düzenlenen çalıştayda konuşan FAO Ormancılık Uzmanı ve Proje Lideri Peter Pechacek, çalışmanın izleme konusunda ortaya konulan teknik başarının yanı sıra izleme uygulamalarında kuruluşların sorumluluklarını görebilmek açısından önemli olduğunu belirtti.

İzlemenin tek bir döngüyle tamamlanmayacağına işaret eden Pechacek, "İlk izleme döngüsü gelecekteki çalışmalar açısından bir referans oluşturur ve bu referans noktasına dayanarak gelecekte yapılacak olan izlemelerle pozitif ve negatif trendler daha açık şekilde görülür. Bu çalışma bizlere bunu sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Mevcut durum ortaya konulacak"

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Beytullah Fidan da Türkiye'nin birçok ekosistemi bünyesinde barındırdığına dikkati çekerek, "Bu durumun bir sonucu olarak da biyoçeşitlilik açısından hem bir geçiş noktası hem de kritik ülkelerden biri. 12 bin üzerinde türümüz, 5 binin üzerinde ise endemik türümüz var." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yapılan Biyoçeşitlilik Yönetim Planı ve izleme çalışmasının Türkiye'nin biyoçeşitliliğinin mevcut durumunun ortaya konması, envanterinin sağlıklı bir şekilde çıkarılması, koruması ve geliştirilmesi ve sonraki nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Fidan, çalışmanın izlemeye ilişkin standartların belirlenmesinde de faydalı olacağını aktardı.

Toplantıda ayrıca, Biyoçeşitlilik İzleme Programı konusunda detaylı bir sunum yapıldı. Ayrıca, proje kapsamında yapılan biyoçeşitlilik çalışmalarını içeren animasyon filmi katılımcılara gösterildi.

Arazi kullanımlarının biyoçeşitliliği de izlenecek

Biyolojik Çeşitlilik İzleme Programı ile sadece koruma statüsü olan alanlar değil proje alanlarında bulunan arazi kullanımlarının da biyoçeşitliliği izlenecek.

Öte yandan Program kapsamında, bölgesel düzeyde ilgili kurumların rol ve sorumluluklarının belirlendiği bir protokol geliştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun