Konya ve Karaman'da Kovid-19 tedbirli "1 Mayıs" kutlaması Konya ve Karaman'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak tören düzenlendi.

Konya ve Karaman'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak tören düzenlendi.

Konya'da, sendika şubesi önünde düzenlenen kutlamaya ellerinde bayraklarla gelen katılımcıların, sosyal mesafe kuralına uyarak, maske taktıkları görüldü.

Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit Sır, Türkiye'nin bütün emekçileriyle bu bayramda da birlikte olduklarını söyledi.

Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi yine işçi ve emekçinin hakkını yüksek sesle haykırmak için toplandıklarını ifade eden Sır, "Koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta ekranlarda, illerin meydanlarında ve her

yerdeyiz." diye konuştu.

Bu zor süreçte fedakarca çalışan başta sağlık, gıda, banka, basın, taşıma ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçilere teşekkür eden Sır, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak bu 1 Mayıs'ta kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının esnetilmesini, taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini, mevsimlik işçilerin sorunlarının çözülmesini, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyor, ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine 'hayır' diyoruz. Zor günler geçtikten sonra yine meydanlarda buluşacağız.

Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek."

Düzenlenen kutlama programına, Öz Büro İş-Sen Sendikası Başkanı Ömer Gürcan, Öz Güven-Sen Şube Başkanı Ramazan Çakar, Öz Orman-İş Şube Başkanı Ayhan Coşkun, Öz Sağlık-İş Şube Başkanı Süleyman Candanoğlu ve Öz Taşıma-İş Şube Başkanı Sadullah İnce de katıldı.

Karaman

Karaman'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen törende, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası üyelerince, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Sendikanın Karaman Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı imkanlar dahilinde sosyal mesafe kurallarına uyarak kutladıklarını söyledi.

Bu zor günler geçtikten sonra 1 Mayıs'ı yine meydanlarda kalabalıklarla kutlayacaklarını aktaran Bayrakçı, şöyle konuştu:

"Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara, 'örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diyoruz. 'Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye' diyoruz."

Kaynak: AA