Konya ve Karaman'da kar yağışı etkisini sürdürecek
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Konya ve Karaman'da kar yağışı etkisini sürdürecek

03.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:28
Konya ve Karaman'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Konya ve Karaman'da bugün havanın, gün boyu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.

Konya ve Karaman'da bugün havanın, gün boyu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün itibarıyla hava sıcaklığında bir değişiklik beklenmiyor.

Karaman ile Konya'nın merkez ve güney kesimlerinde dün gece başlayan karla karışık yağmur ve kar yağışının, gün boyu aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Aksaray ve Niğde'de ise havanın parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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