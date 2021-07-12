Konya ve çevresindeki illerde gelecek hafta hava sıcaklıkları artacak
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Konya ve çevresindeki illerde gelecek hafta hava sıcaklıkları artacak

Konya ve çevresindeki illerde gelecek hafta hava sıcaklıkları artacak
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Kültür Sanat

Konya ve çevresindeki illerde gelecek hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Konya ve çevresindeki illerde gelecek hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek hafta bölge genelinde sıcaklıklar artmaya devam edecek. Sıcaklıkların, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, hafta sonu ise 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, yüksek sıcaklıklara karşı dikkat etmesi ve gereken önlemleri alması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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