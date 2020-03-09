Konya ve çevresinde fırtına bekleniyor Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan Konya kent merkezi ile Karaman'da ise sağanak beklendiği bildirildi. Kaynak: AA