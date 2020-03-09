Konya ve çevresinde fırtına bekleniyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Konya ve çevresinde fırtına bekleniyor - Haber
Aksaray, Karaman, Konya, Güncel

Konya ve çevresinde fırtına bekleniyor

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

09.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:22
Konya ve çevresinde fırtına bekleniyor

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Konya kent merkezi ile Karaman'da ise sağanak beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haber
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Elçin Sangu Emine Bulut Şahan Gökbakar
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: Konya ve çevresinde fırtına bekleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:56:03. #1.15#