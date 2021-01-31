Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
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Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

31.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:58
Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Konya'da Zafer, Alaaddin Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi gibi kentin işlek bölgelerinde insan ve araç hareketliliği çok düşük seviyede.

Sabahın erken saatlerinde fırınlar açılırken, belediye ekipleri de çalışmalarına devam etti.

Polis ekipleri, çeşitli noktalarda uygulama yapıyor.

Karaman

Karaman'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri belli noktalarda uygulama yaparken, vatandaşların yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmelerine izin veriliyor.

Aksaray

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddeleri boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar, yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptı.

Afyonkarahisar

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanların bulunduğu kentte, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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