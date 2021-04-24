AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Kentteki cadde ve sokaklardan görüntü, Polis ekiplerinin uygulama noktasında denetim yapması Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Kentteki cadde ve sokaklardan görüntü,

Polis ekiplerinin uygulama noktasında denetim yapması Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı başta olmak üzere Ambaryolu, Yeşilyol, Ordu Bulvaları, Bankalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Uzun Çarşı'da sessizlik hakim oldu.

Hareketliliğin en düşük seviyede olduğu kentte, bazı vatandaşların evlerine yürüyüş mesafesi yakınlıktaki market ve fırınlardan alışveriş yaptığı görüldü.

Güvenlik güçleri de şehrin giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında izin belgesi denetimi yapıyor.

AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

'Durmayı sevmiyorum' sözleriyle hatırlanan Aksaraylı sürücü, aşırı hız nedeniyle takla attı
"Durmayı sevmiyorum" sözleriyle hatırlanan Aksaraylı sürücü, aşırı hız nedeniyle takla attı
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Hadise Müge Anlı Serdar Ortaç Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 12:47:02. #1.15#

title