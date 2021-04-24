AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kentteki cadde ve sokaklardan görüntü, Polis ekiplerinin uygulama noktasında denetim yapması Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Kentteki cadde ve sokaklardan görüntü,

Polis ekiplerinin uygulama noktasında denetim yapması Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı başta olmak üzere Ambaryolu, Yeşilyol, Ordu Bulvaları, Bankalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Uzun Çarşı'da sessizlik hakim oldu.

Hareketliliğin en düşük seviyede olduğu kentte, bazı vatandaşların evlerine yürüyüş mesafesi yakınlıktaki market ve fırınlardan alışveriş yaptığı görüldü.

Güvenlik güçleri de şehrin giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında izin belgesi denetimi yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz