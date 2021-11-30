Konya ve Aksaray'da etkili olan kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu - Haberler
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Konya ve Aksaray'da etkili olan kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya ve Aksaray'da etkili olan kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Kuvvetli rüzgar Konya ve Aksaray'da bazı bölgelerde kum fırtınası oluşturarak, trafiğin durmasına neden oldu.

AKSARAY (AA) - Kuvvetli rüzgar Konya ve Aksaray'da bazı bölgelerde kum fırtınası oluşturarak, trafiğin durmasına neden oldu.

Dün öğle saatlerinden itibaren ülkenin bir kısmını etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, bugün Konya'da da etkili oldu.

Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya-Aksaray ve Konya-Ankara yolunu, bazı noktalarda oluşan kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapattı.

Söz konusu yollar, alınan önlemlerin ardından trafiğe açıldı.

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 Kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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