Konya ve Aksaray'da eğitme kar engeli

10.02.2020 00:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:46

AKSARAY'da ve Konya'nın 8 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de yine 1 gün idari izinli sayılacak.

Aksaray Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda pazartesi günü 1 gün ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idare izinli sayılacağını açıkladı.

Konya'da ise Akşehir, Doğanhisar, Derebucak, Hadim, Hüyük, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçesinde eğitime pazartesi günü eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacak.

Kaynak: DHA