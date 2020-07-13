Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
13.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:00

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca bir çok badireler atlattığını, zorlu mücadelelerle büyük zaferler kazandığını belirtti.

Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin özverisiyle 15 Temmuz'da darbe kalkışmasında da unutulmaz bir destan yazdığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Ülkenin en önemli kurumlarına sızmış hain FETÖ'nün, temel hak ve hürriyetlerimizi ortadan kaldırmaya yönelik darbe teşebbüsüne geçit vermeyen aziz milletimiz, Çanakkale ruhuyla darbecilere geçit verilmeyeceğini, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine ve huzuruna yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Devletimiz ve aziz milletimiz, bütün terör örgütlerine karşı mücadelesini artan bir kararlılıkla sürdürecektir. Tüm Konyalı hemşehrilerimizin büyük bir heyecanla beklediği bu özel günü bu sene kısıtlı katılımla ancak yine büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayacağız. Gerçekleştireceğimiz programı televizyon kanallarından ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayarak, hemşehrilerimizin edilen dualara ve yaşanan coşkuya evlerinden eşlik etmesini sağlayacağız."

Özkan, vatandaşlardan evlerinin camlarına ve balkonlarına bayraklarını asmalarını istediklerini, 15 Temmuz ruhunu yaşatarak o gün yaşananları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını tüm dünyaya tekrar göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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