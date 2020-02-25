Konya Valisi Toprak'ın Kulu'da
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Konya Valisi Toprak'ın Kulu'da

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Kulu ilçesini ziyaret etti.

25.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:46
Konya Valisi Toprak'ın Kulu'da

Valisi Cüneyit ilçesini ziyaret etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak Kulu'ya gelişinde ilk olarak Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Daha sonra Kulu Milli Egitim Müdürülüğü Konferans Salonu'nda, Vali Toprak başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.


Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Vali Toprak, Cihanbeyli ilçesine hareket etti.

Kaynak: AA

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