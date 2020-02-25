Konya Valisi Toprak'ın Kulu'da
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Kulu ilçesini ziyaret etti.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Kulu ilçesini ziyaret etti.
Vali Cüneyit Orhan Toprak Kulu'ya gelişinde ilk olarak Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Kulu Milli Egitim Müdürülüğü Konferans Salonu'nda, Vali Toprak başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Vali Toprak, Cihanbeyli ilçesine hareket etti.
Kaynak: AA