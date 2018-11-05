Konya Valisi Toprak göreve başladı

KONYA - Hakkari Valiliğinden Konya Valiliğine atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak göreve başladı.

27 Ekim Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hakkari Valiliğinden Konya Valiliğine atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı Valilik önünde Konya protokolü ve vatandaşlar karşıladı. Vali Toprak, tören mangasını selamladıktan sonra protokol üyeleriyle tek tek tokalaştı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Toprak Konya'da görev yapacağı için gurur duyduğunu belirtti. Vatandaşların en iyi şekilde hayatlarını devam ettirebilmek için bütün imkanların seferber edileceğinin altını çizen Vali Toprak, "27 Ekim 2018 tarihinde çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hakkari Valiliğinden Konya Valiliğine atanmış bulunuyorum. Tabii bu önemli bir görevi, önemli bir yerde icra etmek bizim için büyük bir şereftir. Buradan devletimize, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum öncelikle, bizi buraya layık gördüğü için. Ben yaklaşık olarak 2,5 yıldır ülkemizin yine çok güzel ve özel bir bölgesi Hakkari'de görev icra ettikten sonra, oradaki kahraman güvenlik güçlerimizle beraber yine Türkiye'nin en güzel, en gözde, turistik manada en önde gelen illerinden ve coğrafi olarak da en büyük ilinde görev yapma şerefine inşallah bugün kavuşacağım. Bizim tabii ki düsturumuz vatandaşımıza mesai mefhumu gözetmeksizin hizmette bulunmak, onların en iyi şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için bütün imkanları seferber ederek bütün kurumlarımızla beraber çalışmaktır. Bu çalışmamızı yürütürken öncelikle mahalli idarelerimiz, kamu kurum kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımızla işbirliği halinde yürüteceğiz bu çalışmalarımızı" ifadelerini kullandı.