Konya Valisi Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret etti
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Konya Valisi Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret etti

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Akşehir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınanları ziyaret etti.

Konya Valisi Özkan yaralı tarım işçilerini ziyaret etti
26.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:24

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Akşehir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınanları ziyaret etti.

Akşehir Devlet Hastanesi önünde ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Özkan hastane acil servisi önünde bekleyen yaralı tarım işçilerinin yakınları ile görüşerek başsağlığı dileyip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Özkan, "Bütün hastanelerimiz, sosyal hizmetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız seferber durumdadır. Ne gerekiyorsa el birliği ile yapacağız. Allah böyle bir acıyı bir daha göstermesin. Bu acıyı toplum olarak el birliği ile bertaraf etmek için seferber haldeyiz. İçişleri Bakanımız aradı selamı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekillerimiz de kaza bölgesindeler. Bir ihtiyaç olursa kaymakamımız ve arkadaşlarımız burada" diye konuştu.

Vali Özkan daha sonra yaralıları ziyaret edip durumları hakkında doktorlardan bilgi alarak hastaneden ayrıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi hayatını kaybetti. Akşehir Devlet Hastanesi'nde 1'i çocuk 9 yaralı tedavi görüyor. İki yaralı da Konya'ya sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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