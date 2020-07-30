Konya Valisi Özkan'ın Kurban Bayramı mesajı Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Özkan mesajında, özünde paylaşmanın ve teslimiyetin olduğu Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzuru ve mutluluğu içinde olduğunu belirterek, "Başta Konyalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Bayramların herkes için sevinç kaynağı ve coşku pınarı olduğunu anımsatan Vali Özkan, özellikle çocukların büyük bir hevesle beklediği bayramların, büyükler için de hatırlanmanın en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu kaydetti.

Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paylaşma duygusunun üst seviyeye çıktığı bayramları fırsat bilmeli ve özüne uygun şekilde değerlendirmeliyiz. Küslük, kırgınlık varsa bayram vesilesiyle sona erdirilmeli, çocuklar sevindirilmeli, ihtiyaç sahipleri mutlu edilmeli; toplumun her kesiminde bayram coşkusunun yaşanması sağlanmalıdır. Allah, bayram vesilesiyle yaşadığımız sevincimizi ve huzurumuzu daim eylesin.

Bildiğiniz gibi koronavirüs salgını sebebiyle yeni normal dönemde tedbirleri elden bırakmadan sosyal ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Kurban Bayramı'nda tedbirlere sıkı sıkıya uymalı, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz. Kucaklaşmayı, el öpmeyi gelecek bayramlara bırakmalı, ziyaretlerimizi kısa tutmalı, mümkünse açık havada görüşmeliyiz. Hep birlikte güzel günleri yaşamak için tedbirlere lütfen harfiyen uyalım.

Selçuklu başkenti, Mevlana şehri Konyamızda daha nice bayramları birlikte yaşamak temennisiyle tüm Konyalıların bayramını tekrar tebrik ediyor, bu mübarek günlerin insanlığın huzuruna, mutluluğuna ve barışa vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA