Konya Valisi Özkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi aldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ten kentin eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak, hedefleri değerlendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Özkan'a slaytlar eşliğinde ilin eğitim durumu, okul, derslik, öğretmen ve öğrenci sayısı, tamamlanan projeler, devam eden ve ihale aşamasında olan projelerin yanı sıra Konya İnsan Mektebi ve Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM) hakkında da detaylı bilgi sunuldu.

Çalışmalar hakkında bilgilendirilen Özkan, Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM) tarafından öğrencilere yönelik yapılan çevrimiçi seviye belirleme ve başarıyı artırma sınavlarının daha da yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yönetici ve öğretmenlerin mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen Öğretmen Mektebi Projesinin hayata geçirildiğini belirten Özkan, proje kapsamında üniversite iş birliğiyle akademisyen ve uzmanlarla eğitimler düzenlendiğini ve bu eğitimlerden 32 bin 367 öğretmen ve yöneticinin faydalandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı