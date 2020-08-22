Konya Valisi Özkan, İl Emniyet Müdürü Aydın'ı ziyaret etti
Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ı ziyaret etti.
22.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:02
Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ı ziyaret etti.
Vali Özkan, emniyet binasına gelişi sırasında, Aydın ve il emniyet müdür yardımcıları tarafından törenle karşıladı.
Tören mangasını selamlayan Özkan, daha sonra Aydın'ın makamına geçti.
Özkan, Aydın'dan kent genelindeki asayiş olayları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri hakkında brifing aldı.
Kaynak: AA