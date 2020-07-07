Konya Valisi Özkan'dan Kovid-19 vakalarındaki artışla ilgili uyarı
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Konya Valisi Özkan'dan Kovid-19 vakalarındaki artışla ilgili uyarı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde yaşanan vaka sayılarındaki artışa dikkati çekerek, "Kontrollü sosyal hayatın gereklerine tam olarak uyulmaması, cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama gibi etkinliklerin yanı sıra bazı iş yerlerinde çalışma rehberinde belirtilen tedbirlere...

Konya Valisi Özkan'dan Kovid-19 vakalarındaki artışla ilgili uyarı
07.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:33

Konya Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde yaşanan vaka sayılarındaki artışa dikkati çekerek, "Kontrollü sosyal hayatın gereklerine tam olarak uyulmaması, cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama gibi etkinliklerin yanı sıra bazı iş yerlerinde çalışma rehberinde belirtilen tedbirlere tam uyulmaması, vaka sayılarının artışına neden olmaktadır." uyarısında bulundu.

Vali Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlara resmi dairelerde ve bankalarda öncelik veya belli saatlerde işlem yapma imkanı tanınması adına gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmaması tavsiyesinde bulunan Özkan, asker uğurlama törenlerinde karşılaşılan manzaraların bir daha yaşanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Özkan, salgın nedeniyle bir süredir ertelenen düğünlerin 1 Temmuz'dan itibaren yeniden başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacaktır. Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda ise tek kullanımlık malzemeler kullanılacaktır. Salgınla mücadele etmek amacıyla devletimiz, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi ilgilendiren kuralları belirliyor ve rehberler yayınlıyor. İl Pandemi Kurulu olarak bizler de tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışmalar yürüterek bu kurallara uyum noktasında denetimlerimizi artıracağız. Pazar yerlerinde ve AVM'lerde maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine ve AVM'lere aynı anda alınabilecek müşteri sayısı ve ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolleri düzenli olarak yapılacaktır."

Özkan, özellikle cenaze ve defin işlemleri sonrası taziye kaynaklı vakalar görüldüğünü vurgulayarak, dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmesi durumunda vaka sayılarının yeniden düşüşe geçeceğini umduklarını belirten Özkan, "Kontrollü sosyal hayatın gereklerine tam olarak uyulmaması, cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama gibi etkinliklerin yanı sıra bazı iş yerlerinde çalışma rehberinde belirtilen tedbirlere tam uyulmaması vaka sayılarının artışına neden olmaktadır. Özlenen eski günlere kavuşabilmek için vatandaşlarımızın üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğine olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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